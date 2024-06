Mari Gonzales e Ana Clara treinando juntas - Reprodução / Instagram

Mari Gonzales e Ana Clara treinando juntasReprodução / Instagram

Publicado 11/06/2024 12:47

Rio - Mari Gonzalez e Ana Clara seguiram focadas na academia nesta terça-feira (11). As amigas e ex-BBBs publicaram um vídeo suando a camisa enquanto praticavam exercício.

''Hoje foi com a minha parceira'', escreveu a baiana, que sempre posta algo em sua rede social sobre atividade física ou alimentação saudável que ela segue.

Ambas participaram de BBBs, em edições diferentes, e agora seguem na carreira de apresentadoras. No "BBB 24", Mari foi uma das apresentoras deum podcast do reality, enquanto Ana Clara comanda um programa com eliminados desde 2019.