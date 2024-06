Davi Frota e José Worcman - Reprodução / Instagram

Davi Frota e José Worcman Reprodução / Instagram

Publicado 11/06/2024 11:48

Rio - A atriz Carolina Dieckmann, de 45 anos, utilizou os stories do Instagram, nesta segunda-feira (10), para compartilhar uma foto rara dos dois filhos juntos. "Filho & filho", escreveu a artista ao publicar o registro de Davi Frota, de 25 anos, e José Worcman, de 16.



O primogênito Davi é fruto do seu casamento com o ator ator Marcos Frota, de 67 anos. Os dois ficaram juntos de 1997 a 2004. O caçula é o único filho da atriz com o marido, o diretor de TV Tiago Worcman, com quem é casada desde 2007.

