Ex-atleta Diego Hypolito - Reprodução / Instagram

Ex-atleta Diego HypolitoReprodução / Instagram

Publicado 11/06/2024 22:00 | Atualizado 11/06/2024 22:01

Rio - O ex-ginasta Diego Hypolito, vencedor da medalha de ouro nas Olimpiadas do Rio em 2016, publicou antes e depois do próprio corpo no Instagram após somente três meses de academia e mudanças nos hábitos alimentares na terça-feira (11).

"Boa noite! Menos de três meses de treino, academia, boa alimentação e suplementação!", escreveu ele na legenda da publicação, informando que voltou a treinar em março deste ano. Nos comentários da rede social, seguidores parabenizaram a mudança radical, com elogios à adaptação rápida e ao "histórico de atleta" dele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Diego Hypolito (@diegohypolito)

Diego Hypolito iniciou a carreira em 2001, com apenas 15 anos, se aposentou em 2019, aos 33 anos, e fundou o Instituto Hypolito, um centro de ginástica artística que promove ações sociais voltadas para o público infantil na Penha, bairro localizado na Zona Norte do Rio.