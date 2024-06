Filhos de Viih Tube e Bianca Andrade fazem aula de música juntos - Reprodução / Instagram

Publicado 11/06/2024 19:26

Rio - Viih Tube compartilhou nesta terça-feira (11) um vídeo no Stories do Instagram mostrando a aula de música da filha, Lua di Felice, de 1 ano, e de Cris, de 2, filho de Bianca Andrade. As influenciadoras são vizinhas no mesmo condomínio na Grande São Paulo.