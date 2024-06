Yasmin Brunet "esquenta" o Baile da Sereia nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Yasmin Brunet "esquenta" o Baile da Sereia nas redes sociaisReprodução / Instagram

Publicado 11/06/2024 19:19

Rio - Yasmin Brunet fez 36 anos na semana passada, mas a comemoração acontece na terça-feira (11), no luxuoso hotel Rosewood em São Paulo, e, apesar do suspense para os convidados, ela deu alguns detalhes de como será a ocasião.

A loira não explicou qual o tema do "Baile da Sereia", deixando apenas o nome como dica. O L7 e Dennis DJ são alguns dos músicos que se apresentarão na festa de 36 anos da ex-BBB, que afirmou ter convidado quase todos os colegas de confinamento, incluindo na lista Isabelle, Matteus, Alane e Wanessa Camargo, que está confirmadíssima.

Teto com diversos globos de festa pendurados Reprodução / Instagram

Foi apenas há pouco tempo que ela decidiu não deixar a data passar em branco: "Foi muito de última hora. Acho que há menos de 30 dias. Uns 20 e poucos dias atrás, eu decidi do nada". Mesmo assim, mandou avisar ao "povo do gueto" que o evento vai ser enorme.

Yasmin Brunet subiu um stories mostrando apenas alguns locais do salão de festas do hotel de luxo, em que é possível ver o backstage com poltronas confortáveis e diversos globos de festa no teto, famosos na época dos bailes disco dos anos 80. Pelo visto, a noite promete.