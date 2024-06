Famosos marcam presença em exposição imersiva de Gabi Lopes

Rio - Diversos famosos marcaram presença, na última segunda-feira (10), na exposição imersiva de Gabi Lopes, em São Paulo. Nomes como Pocah e Rodrigo Mussi prestigiaram o evento de apresentação do "Gabi Weekend", que vai celebrar os 30 anos da atriz e empresária em Curaçao, no Caribe, e contará com cinco dias de festa. Confira!

Relatar erro