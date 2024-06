Cantor Jão retribui carinho de fã: Te desenhei também - Reprodução / Instagram

Publicado 11/06/2024 13:27

Rio - O cantor Jão utilizou o X, antigo Twitter, na noite desta segunda-feira (10), para retribuir o carinho que recebeu de um fã. Na última quinta-feira (6), uma internauta compartilhou o desenho que seu irmão reproduziu da capa "Pirata", álbum do artista.

"Pedro (meu irmão) te desenhou numa dessas tardes sem ter o que fazer, e mandou avisar que você sempre será o cantor na nossa parede!", escreveu a fã na legenda da publicação com fotos do menino segurando o desenho do cantor.

Alguns dias depois, Jão retribuiu o carinho. "Oi, Pedro! Te desenhei também (o seu ficou bem melhor)", disse o dono do hit "Idiota", na legenda da caricatura do mini fã.



O momento repercutiu nas redes e os internautas reagiram. "Realmente um artista de muitos talentos! Apostamos que o Pedro vai adorar", escreveu um usuário do X, antigo twitter. "Não tenho emocional", disparou outro usuário da rede social. "Que coisa mais linda", opinou uma terceira pessoa. "Que fofo", escreveu um seguidora com um "emoji" de carinha emocionada.