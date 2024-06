Silvia Poppovic e Álvaro Malheiros - Reprodução/Instagram

Publicado 11/06/2024 13:24 | Atualizado 11/06/2024 13:25

Rio - Silvia Poppovic, 69 anos, está namorando e contou a novidade aos seus seguidores do Instagram nesta terça-feira, 11. A apresentadora postou duas fotos com Álvaro Malheiros e recebeu muitas mensagens de seguidores torcendo pelo novo casal

"Love is in the air!!! Nessa semana dos namorados, quero dizer que a vida me presenteou com uma nova oportunidade de amar, ser amada e feliz! Esse é Álvaro Malheiros, meu namorado! Torçam pela gente!", escreveu na legenda.

Sônia Abrão comentou: "Ah, maravilhosa!!! Seja muito feliz!". "Bárbaro! Curta bastante!", disse Leda Nagle.

"Que maravilha!!! Lindo casal", reagiu Astrid Fontenelle. "Você merece ser muito feliz, querida! Que alegria essa noticia", disse uma seguidora.