Di Ferrero comemora aniversário vendo o amanhecer nos braços do Cristo Redentor Reprodução / Instagram

Publicado 11/06/2024 15:01

Rio - Di Ferrero celebrou seus 39 anos, nesta terça-feira (11) acordando bem cedinho para contemplar o nascer do sol no Cristo Redentor. O cantor subiu nos braços do monumento para comemorar mais um ano de vida e compartilhou algumas fotos do momento com seus seguidores.

"Comecei meu novo ciclo! Obrigado pelas mensagens e por estarem comigo todos esses anos. São 39 carnavais vividos intensamente. Tive o privilégio de ver o amanhecer nesse lugar especial. Amém! Comecei meu ano bem hehe!", escreveu ele na legenda da publicação.



"Senti muito amor e carinho vindo de todos os lados e entendi que minha missão é tentar retribuir em dobro! Então vamos juntos, muito som e alegrias pra nós, afinal a vida é tão rara", finalizou.

