Ex-BBB Matteus deixa de seguir Deniziane após assumir namoro com Isabelle Nogueira - Reprodução / Instagram

Ex-BBB Matteus deixa de seguir Deniziane após assumir namoro com Isabelle Nogueira Reprodução / Instagram

Publicado 11/06/2024 15:46 | Atualizado 11/06/2024 15:47

Rio - Matteus deixou de seguir Deniziane Ferreira, no Instagram, nesta terça-feira (11). Durante o "BBB 24", o gaúcho se envolveu amorosamente com Anny no início do programa, e logo depois engatou um romance com Isabelle Nogueira nos últimos dias de confinamento e atualmente os dois estão namorando.