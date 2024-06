Mileide Mihaile rebate comentário de fã sobre Wesley Safadão - Reprodução / Instagram

Mileide Mihaile rebate comentário de fã sobre Wesley SafadãoReprodução / Instagram

Publicado 10/06/2024 20:59 | Atualizado 10/06/2024 21:15

Rio - Mileide Mihaile rebateu uma internauta, nesta segunda-feira (10), que disse que o cantor Wesley Safadão estaria arrependido pelo fim do casamento com a influenciadora. Nas redes sociais, a ex-Fazenda afirmou que o romance com o artista ficou no passado.



fotogaleria

"Se arrependimento matasse, acho que WS estava morto", disse a seguidora. Logo, Mileide respondeu: "Mulher, deixa esse homem em paz! Quem vive de passado é museu. Solta o anjo".



Wesley Safadão e a influenciadora são pais de Yhudy, de 13 anos. Eles se separaram em 2012, após oito anos de relacionamento. Segundo a influenciadora, o romance chegou ao fim após ela flagrar o músico saindo do motel com Thyane Dantas, atual mulher dele.