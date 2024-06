Cauã Reymond conta que cachorrinha está se recuperando após ser envenenada - Reprodução/Instagram

Publicado 10/06/2024 20:07

Rio - Após a dor de ter pedido seu cachorro envenenado , Cauã Reymond atualizou seus seguidores com uma boa notícia sobre o estado de saúde da cadelinha Shakira: "Ela está melhorando", escreveu ao compartilhar um vídeo nesta segunda-feira (10).

O ator recebeu muitas mensagens comemorando a recuperação da cachorrinha. Leticia Sabatella, Vera Fischer, Patrícia Pillar e Dani Calabresa reagiram com emojis na publicação.

No último sábado (8), o artista lamentou a morte de Romeu, seu cachorro que também foi envenenado. "Meu Romeuzin se foi. Nunca pensei que seria tão triste e dolorido. Te amo, meu amigo Memeu. Descansa", desabafou o artista. Antes disso, ele fez um vídeo dizendo que alguém tinha dado veneno para os seus animais de estimação. "Um crime absurdo. Uma maldade sem tamanho. Muito triste", disse.

No dia anterior, sexta-feira (7), ele explicou que recebeu a notícia do estado dos cães ao chegar em casa. "Um está à beira da morte, ou outro também está muito mal. Provavelmente um envenenamento com carne e chumbinho. Não sei se fizeram isso para tentar roubar minha casa depois, qual foi o motivo de terem feito isso? Não consigo entender", afirmou.

"Mas quem fez isso é uma maldade. Quem cuida de um animal, seja gato, cachorro, qualquer que seja o bichinho, não quer ver seu cachorro envenenado", apontou. "Eu já tive, quando eu era criança, um cachorro envenenado. Você não sabe a dor que isso causa. Não desejo nada de mal para ninguém. Mas estou muito triste", desabafou Cauã.

Casos de cachorros envenenados na Barra da Tijuca

Cauã mora em um condomínio no Itanhangá, próximo ao Jardim Oceânico, região da Barra da Tijuca, onde tutores de cães denunciaram que seus animais foram envenenados.

A dona de uma cadela que morreu e de outros dois que tiveram intoxicação estiveram na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), na Cidade da Polícia, no Jacaré, Zona Norte, nesta segunda-feira (10), para relatar os episódios, que aconteceram entre 5 e 8 de maio, depois que os animais voltaram de passeios pelas ruas do bairro.

A situação ganhou repercussão depois da morte da cadela Mel, de 11 anos, em 8 de maio, após dois dias do início dos sintomas do envenenamento. A cachorrinha chegou a voltar para casa da família com quem vivia há dez anos, mas não resistiu.