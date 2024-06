Preta Gil explica problema de saúde - Reprodução/Instagram

Publicado 10/06/2024 18:58

Rio - Preta Gil, 49 anos, contou aos seus seguidores do Instagram que precisou ser internada após sentir fortes dores e ser diagnosticada com uma pielonefrite, uma infecção no rim direito. A cantora recebeu alta nesta segunda-feira (10) e faz uso de antibiótico, além de estar com um cateter no ureter.

"Na semana passada, na terça-feira, tive uma dor muito forte do lado direito e naquele momento associei a uma dor muscular, achei que era uma coisa muscular, não entendi que podia ser um problema no rim. Falei para alguns médicos, eles me receitaram uns remédios analgésicos, eu tomei e segui minha vida e os médicos me disseram que eu precisaria ir ao hospital".

Preta acabou adiando a ida para realizar exames e precisou de um atendimento de emergência após sentir fortes dores na região abdominal. "Priorizei minha agenda de trabalho porque tinha muito trabalho naquela semana, então eu trabalhei na terça, trabalhei na quarta, na quinta. Quando eu saí do programa na quinta eu tinha que ir para o São João da Thay, onde eu ia me apresentar na sexta-feira. E infelizmente eu não consegui pegar o avião de tanta dor que eu estava sentindo e fui aí finalmente para o hospital", completou.

Após realizar uma bateria de exames, ela recebeu o diagnótico da pielonefrite e precisou colocar o cateter para desobstruir uma fibrose que ela tem na uretra . "Tudo isso gerou muita dor, gerou infecção, gerou febre e uma internação de quatro dias, mas eu já estou em casa".

Preta já foi liberada pelos médicos para apresentar o programa "TVZ", do Multshow na próxima quinta-feira (13) se estiver se sentindo bem. "Porque é um programa que não requer muito esforço físico meu, e na semana seguinte ainda continuo de folga em casa, mas também vou poder apresentar o programa. E é isso, gente, mais um susto, mas acontece. Aconteceu comigo, mas é um alerta que fica para todos, os de sempre: bebam muita água, eu muitas vezes me esqueço de beber água. Se cuidem, escutem o corpo de vocês, se tiver no sinal de uma dor severa, não ache que é bobagem, não se automedique, procure um médico, vá a um posto de saúde, a um hospital, porque pode ser uma coisa mais grave. No meu caso, se eu não tivesse ido ao médico naquele momento, com aquela dor, poderia ter se tornado uma infecção maior", concluiu.