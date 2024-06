Preta Gil recebe alta hospitalar - Reprodução de vídeo

Preta Gil recebe alta hospitalarReprodução de vídeo

Publicado 10/06/2024 14:17

Rio - Preta Gil, 49 anos, já está em casa! A cantora recebeu alta da Clínica São Vicente, na Gávea, na Zona Sul do Rio, na manhã desta segunda-feira (10), após dar entrada na unidade de saúde, na última sexta, para tratar uma infecção urinária devido a um cálculo renal . Em um vídeo publicado no Instagram, ela compartilhou a notícia com os fãs e disse que continuará se cuidando nos próximos dias.

"Oi, gente! Estou em casa, recebi alta. Estou muito feliz de estar em casa. Obviamente em casa tudo é melhor. Vou me instalar, vou chegar direito e vou fazer um vídeo explicando tudo para vocês o que eu tenho, o que eu fiz no hospital e o que eu vou fazer nos próximos dias para me cuidar", comentou a artista.



A filha do Gilberto Gil ainda contou aos fãs que o "TVZ", do Multishow, desta segunda, será apresentado pelo amigo Gominho, já que ainda está em recuperação.