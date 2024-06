Fabiana Justus - Reprodução / Instagram

Publicado 10/06/2024 20:12 | Atualizado 10/06/2024 20:13

Rio - Fabiana Justus falou no Stories do Instagram, nesta segunda-feira (10), sobre sua expectativa para crescimento do cabelo após tratar uma leucemia. A influenciadora foi diagnosticada com a doença em janeiro deste ano e desde então vem compartilhando com seguidores as etapas do tratamento.