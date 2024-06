Cauã Reymond informa que cachorros foram envenenados - Reprodução / Instagram

Publicado 08/06/2024 14:37 | Atualizado 08/06/2024 16:30

Rio - Cauã Reymond anunciou, neste sábado, que um dos cachorros morreu após ser envenenado. Além de Romeu, o outro pet do ator, a Shakira, também está com a saúde prejudicada. Nesta sexta-feira, revoltado, o artista foi nas redes sociais avisar que os dois comeram carne com chumbinho dadas por desconhecidos.

"Meu Romeuzin se foi. Nunca pensei que seria tão triste e dolorido. Te amo, meu amigo Memeu. Descansa", desabafou o ator na legenda de um vídeo com o animal. Famosos e anônimos se solidarizaram com o ator. "Que absurdo, gente. Sinto muito", disse Tatá Werneck. "Ai, não acredito", escreveu Marcella Rica. "Estou triste, chateado, com um sentimento de injustiça. Que a justiça seja feita", pediu Marcello Adnet.

No dia anterior, sexta-feira (7), ele explicou que recebeu a notícia do estado dos cães ao chegar em casa. "Um está à beira da morte, ou outro também está muito mal. Provavelmente um envenenamento com carne e chumbinho. Não sei se fizeram isso para tentar roubar minha casa depois, qual foi o motivo de terem feito isso? Não consigo entender", afirmou.

"Mas quem fez isso é uma maldade. Quem cuida de um animal, seja gato, cachorro, qualquer que seja o bichinho, não quer ver seu cachorro envenenado", apontou. "Eu já tive, quando eu era criança, um cachorro envenenado. Você não sabe a dor que isso causa. Não desejo nada de mal para ninguém. Mas estou muito triste", desabafou Cauã.