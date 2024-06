Mariana Goldfarb e o namorado, Rafael Kemp, na praia de São Conrado - Dan Delmiro / Agnews

Mariana Goldfarb e o namorado, Rafael Kemp, na praia de São ConradoDan Delmiro / Agnews

Publicado 08/06/2024 14:49

Rio - Mariana Goldfarb, de 34 anos, curtiu o sábado (8) ensolarado na praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio. A influenciadora digital e nutricionista estava acompanhada do novo namorado, o empresário Rafael Kemp. No local, o casal trocou beijos e carinhos, além de dar boas risadas. De biquíni, a modelo exibiu o corpo escultural ao renovar o bronzeado. Simpática, ela ainda acenou para o paparazzo ao notar que estava sendo clicada.

fotogaleria

Mariana assumiu o namoro com Rafael no mês passado. No início de junho, um clique do casal foi publicado por ela no Instagram. Vale lembrar que esse é o primeiro relacionamento público de Mariana após o fim do casamento com Cauã Reymond em 2023. Os dois estavam juntos desde 2016 e oficializaram a união em 2019.