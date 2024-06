Famosos arrasam nos looks para curtir o São João da Thay; veja

Rio - Thaynara OG reuniu um time de famosos no primeiro dia do festival "São João da Thay", em São Luís do Maranhão, na noite desta sexta-feira (07), que teve como atrações Pabllo Vittar, Banda Magníficos, Christian Chávez, Lucy Alves, Fabrícia e Matutos do Rei e Frimes. Anfitriã do evento, que está em sua sexta edição, a influenciadora digital apostou em um vestido bem colorido e com volume nas mangas.

Celebridades como Lorena Improta, Deborah Secco, Rita Batista, Vivian Amorim, Jaquelline Grohalski, Milton Cunha, Gkay, Sasha ex-BBBs Isabelle, Beatriz Reis, Davi e Sarah Aline também capricharam nos looks e arrasaram no 'Chita Carpet'.







