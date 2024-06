Alessandra Negrini se diverte em roda de samba - Reprodução do Instagram

Publicado 08/06/2024 08:16

Rio - Alessandra Negrini, de 53 anos, curtiu uma roda de samba no Beco do Rato, na Lapa, na companhia de alguns amigos e mostrou os momentos da noitada aos fãs. Em um vídeo publicado no Instagram, nesta sexta-feira (7), a atriz aparece se divertindo durante o show do grupo Encontros Casuais, ao som de "Já É", sucesso de Jorge Aragão. Além da artista, o humorista Gabriel Louchard também esteve no local.



Para a ocasião, Alessandra apostou em um look bem confortável e com uma pegada esportiva. "Que delícia! Samba e boa companhia! Boa noite", escreveu ela na legenda. Nos comentários, os fãs não pouparam elogios à atriz. "Gata", comentou um. Muito linda", afirmou outro. "Deusa", declarou uma terceira pessoa.