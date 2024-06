Juliana Paes está no elenco de Vidas Bandidas, do Disney+ - Webert Belicio/ Agnews

Publicado 08/06/2024 06:00

fotogaleria Rio - Desde que encerrou seu contrato fixo com a TV Globo, após 21 anos, Juliana Paes tem se desafiado e vivido novas experiências nos serviços de streaming. A atriz de 45 anos está na mininovela da Netflix, "Pedaço de Mim", que estreia dia 5 de julho, e também em "Vidas Bandidas", do Disney+, ainda sem data oficial de lançamento.

Em um megaevento realizado pela Disney na última terça-feira (4) no Copacabana Palace, na Zona Sul, para divulgar os novos lançamentos nacionais, a atriz deu detalhes dessa nova experiência profissional.

"É uma personagem que é uma chefe de quadrilha, um projeto diferente de tudo o que já vivi. Apesar de ter vivido uma Bibi (Perigosa) que tinha um envolvimento com essa vida mais bandida, Bruna conquistou um lugar de poder e a narrativa que a gente tem nessa história também. São poucos episódios, com histórias entrelaçadas e muito movimento também. É uma trama onde tive que fazer cenas de ações, de brigas, de esforço físico; essa coisa do suspense, do thriller policial, foi muito divertido", contou.

A série é dirigida por Gustavo Bonafé e narra a história de Serginho (Rodrigo Simas) e Raimundo (Thomás Aquino), parceiros do crime que trabalham para a quadrilha de Bruna (Juliana Paes) assaltando turistas no Rio de Janeiro. Após um crime ambicioso que acaba mal, eles decidem se vingar da chefe.

"Foi muito especial. O drama está super presente na vida da personagem, mas a coisa da ação, do movimento, da história que prende os olhos do público para saber o que vai acontecer no próximo episódio, é algo muito diferente para mim", completou.

'Um mundo de possibilidades'

Juliana ainda detalhou como tem sido trabalhar no streaming, comparando com a experiência de gravar novelas na Globo. "É um mundo de possibilidades, existe uma grande diferença de gravar streaming porque a gente pode gravar nos cenários reais, já que o streaming não conta ainda com os grandes estúdios e as histórias acabam sendo um pouco mais abertas; com fluxo de troca de informações, a gente consegue palpitar mais sobre os personagens", explicou.

O processo de pré-produção no streaming, segundo ela, oferece mais autonomia ao elenco. "A gente dá um toque, o diretor volta, essa massa de bolo que a gente consegue enfiar um pouco mais o dedo, é muito gratificante".

Juliana Paes acredita que "Vidas Bandidas" pode atrair também um público jovem. "Tem uma linguagem de falar com a turma que gosta de velocidade, são cenas rápidas, a gente precisa ficar mais de olho para não perder o fio condutor da história", explicou.

A atriz fez uma participação no início da novela "Renascer", da TV Globo, como Jacutinga, e pensa que, apesar do crescimento do investimento nos serviços de streaming em produções nacionais, a teledramaturgia sempre terá seu público fiel.

"Dá para trafegar nos dois mundos. Quando terminei meu modelo de contrato com a Globo e todo mundo falava 'você é a cara da Globo', nunca achei que eram propostas dissonantes, sempre achei que dava para fazer um pouco aqui, um pouco lá. Eu já fiz uma série que tem 17 episódios, essa que tem cinco, outra que tem quatro... Aí depois vem uma novela de novo que tem 150. O barato dessa vida de ator é poder trabalhar em todas esses frentes", concluiu.

Séries, documentários e filmes nacionais estreiam no Disney+

Além de "Vidas Bandidas", o Disney+ anunciou, durante o evento no Copacabana Palace, o novo streaming com a fusão de conteúdos da Pixar, Marvel, Espn, Star+ e National Geographic.

Entre as produções, estão grandes nomes da dramaturgia brasileira, como Bruna Marquezine, Isis Valverde, Sérgio Malheiros, Julio Andrade e Carol Castro. Xuxa, Angélica e Fafá de Belém também estão no elenco de "Tarã", que mostra a luta de Gaia para salvar o planeta em sua passagem pela Amazônia.

Além de 'Vidas Bandidas', veja as séries que devem estrear em breve na plataforma:

Americana

Elenco principal: Caco Ciocler, Larissa Nunes, David Júnior, Zezé Motta, Maria Luiza Mendonça, Bruno Gissoni



Amor da Minha Vida



Elenco principal: Bruna Marquezine, Sergio Malheiros, Danilo Mesquita, Malu Rodrigues, Sophia Abraão, Ana Hikari, João Villa, Rayssa Bratilieri, David Reis, Bryan Ruffo, Agda Couto, Pâmela Morais, Marcello Melo e Dja Martins. Com participação de Fernanda Paes Leme e João Guilherme.



Direção: Rene Sampaio, Tatiana Fragoso e Matheus Souza.



Capoeiras



Elenco principal: Raphael Logam, Sergio Malheiros, Juliana Alves, Fernanda Freitas, Bruno Gissoni e Dani Suzuki



Direção: Tomás Portella e Igor Verde



Impuros – S5



Estreia: 24 de julho



Elenco principal: Raphael Logam, Rui Ricardo Diaz, Lorena Comparato, Cyria Coentro, João Vitor Silva, Karize Brum, Sergio Malheiros, Leandro Firmino, Bruno Gissoni, Silvia Buarque, Ázul Fernández e Gillray Coutinho.



Direção: René Sampaio, Tomás Portella e Tatiana Fragoso.



Jogo Cruzado



Elenco: José Loreto, Carol Castro, Leandro Ramos, Ravel Cabral, Danilo Moura, Aline Dias, Nando Cunha, Arthur Kohl, Roberto Birindelli, Gabriel Santana e Wesley Guimarães.



Direção: Pedro Amorim



Maria e o Cangaço



Elenco principal: Isis Valverde, Julio Andrade, Rômulo Braga, Mohana Uchoâ, Jorge Paz e Chandelly Braz.



Direção: Sergio Machado, Thalita Rubio e Adrian Tejido



Passinho



Estreia: 2025

Elenco principal: Giulie Oliveira, Fumassa Alves, Digão Ribeiro, Duda Pimenta, Tatiana Tiburcio, André Ramiro, João Victor Menezes e João Gabriel D’Aleluia.



Direção: Jéssica Queiroz e Marton Olympio



Tarã

Elenco principal: Ywyzar Guajajara, Xuxa Meneghel, Lana Guelero, Igor Pedroso, Bukassa Kabengele, Angélica, Pedro Goifman, Bruno Garcia, Fafá de Belém e Gleici Damasceno.



Direção: Marco Dutra e Juliana Rojas