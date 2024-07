Em Miami, Ana Paula Siebert, Roberto Justus, Rafaella Justus e Vicky curtem praia - Reprodução / Instagram

Publicado 05/07/2024 10:48

Rio - A influenciadora digital Ana Paula Siebert mostrou aos fãs, através do Instagram, nesta quinta-feira (4), registros de uma viagem em família. Nos cliques, ela aparece ao lado do marido, o empresário Roberto Justus, da filha do casal, Vicky, e de Rafaella Justus. Eles aproveitaram a tarde quente em Miami, nos Estados Unidos, e se refrescaram na praia e na piscina.

"Hoje é 4 de julho aqui, então a piscina está toda temática", contou a influenciadora nos stories do Instagram, enquanto caminhava até a praia com a filha no colo, acompanhada do marido. A mãe se referiu ao feriado de Independência dos EUA. Ela publicou uma sequência de registros da família nas areais de Miami. Para a ocasião, a criadora de conteúdo escolheu um conjunto azul marinho com branco e óculos escuros.