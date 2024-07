Paolla Oliveira mostra aula de chocalho: Avançando no progresso - Reprodução de vídeo / Instagram

Paolla Oliveira mostra aula de chocalho: Avançando no progressoReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 05/07/2024 07:42 | Atualizado 05/07/2024 08:00

Rio - A atriz Paolla Oliveira utilizou as redes sociais, na noite desta quinta-feira (4), para mostrar um pouco de suas aulas de chocalho. A artista, que é rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, compartilhou uma sequência de registros em que aparece se dedicando ao instrumento.



"Nas horas vagas avançando no progresso do chocalho invisível", brincou a atriz na legenda, referindo-se ao vídeo em que está fazendo os movimentos como se estivesse tocando o instrumento, no entanto, não há nada em suas mãos.