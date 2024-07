José Loreto e mais famosos prestigiam peça estrelada por Cissa Guimarães no Rio

Rio - José Loreto e diversos famosos prestigiaram, nesta sexta-feira (5), a estreia da peça "Doidas e Santas", estrelada por Cissa Guimarães, que aconteceu no Teatro Prio, na Zona Sul do Rio. Nomes como Paulo Betti, Boninho e Ana Furtado também estiveram presentes no local. Confira!

