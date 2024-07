Thiago Nigro faz tatuagem para Maíra Cardi - Reprodução

Thiago Nigro faz tatuagem para Maíra CardiReprodução

Publicado 05/07/2024 18:58

Rio - Maíra Cardi contou, nesta sexta-feira (5), que Thiago Nigro fez uma tatuagem em sua homenagem. Nos stories de seu Instagram, a influenciadora mostrou a arte, que foi feita pelo ex-BBB e tatuador, Rafinha, e consta com uma cruz e as iniciais do casal.

fotogaleria

"Olha a tatuagem que ele fez para mim! Ontem, lembra que eu filmei o Rafita? Ele estava fazendo com o Rafa essa tatuagem. Olha que lindo. É Jesus entre nós, sobre nós, em cima e embaixo, ele e eu. Que lindo!", explicou Maíra ao mostrar o desenho.

Na segunda-feira (1º), Maíra e o ex-marido, Arthur Aguiar, trocaram farpas na internet após viralizar um vídeo em que Sophia, filha dos artistas, diz que o celular do cozinheiro de seu pai, Cleitom Martins, é de "pobre".

O ator pediu desculpas pela fala da pequena e, logo depois, ele e Maíra começaram a debater sobre a criação da pequena.