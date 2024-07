Cozinheiro se pronuncia após polêmica com a filha de Arthur Aguiar e Maíra Cardi - Reprodução / Instagram

Cozinheiro se pronuncia após polêmica com a filha de Arthur Aguiar e Maíra Cardi Reprodução / Instagram

Publicado 01/07/2024 18:14 | Atualizado 01/07/2024 18:18

Rio - O cozinheiro de Arthur Aguiar, Cleitom Martins, se pronunciou nos Stories do Instagram, nesta segunda-feira (1°), após a polêmica envolvendo um comentário feito pela filha do ator com Maíra Cardi, Sophia Cardi Aguiar, de 5 anos, que chamou o celular do funcionário de "pobre" em um vídeo. O chef defendeu a pequena e explicou a situação.

fotogaleria

Cleitom afirmou que não se incomodou com o comentário de Sophia e disse que a relação deles é baseada em respeito e brincadeiras. "Engraçado que a fofoca tem um foco muito curioso, que é sempre o mal do outro, os defeitos do outro, a queda do outro, é sempre sobre sensacionalismo barato. Ninguém fala sobre virtudes, vocês já perceberam?"."Mas é isso. Ontem eu não pude nem estar falando sobre o que saiu por aí sobre a Sophie, sobre as coisinhas mal faladas de uma criança de cinco anos. Eu sei muito bem a relação que eu tenho com ela, com os pais. Sei o quão é divertida e debochada nossa relação, o quanto ela entra na minha onda e devolve a mim exatamente o que eu dou a ela, que é deboche e implicância, mas com muito respeito. As pessoas se doeram por mim, sei lá. Por uma classe", disse o chef."E está tudo bem. Não tem nada disso que estão falando aí, vendendo aí, sensacionalizando, massacrando a criança e tentando atingir os pais. Que cafona! Pelo amor de Deus! Por que não me botam lá cozinhando para trazer seguidores de qualidade?", criticou."O Arthur se pronunciou mais cedo sobre o assunto, porque incomoda, né? As pessoas julgam todo mundo o tempo inteiro e aí lá nos Stories dele façam minhas as palavras dele. Que fala de forma mais séria, como pai também, né? E é isso! Boa semana", finalizou Cleitom.