Fabio Porchat e Priscilla Castello BrancoReprodução / Instagram

Publicado 01/07/2024 16:53 | Atualizado 01/07/2024 16:54

Rio - Fabio Porchat celebrou o aniversário de 41 anos com uma festa surpresa, organizada pela namorada, Priscila Castello Branco, no último domingo (30). A comemoração aconteceu na casa do apresentador e contou com a presença que alguns amigos.

"Ontem mesmo com medo dele odiar a 'meia' surpresa, tudo 'meio' em cima da hora, cantamos um parabéns cheio de amor e a noite foi 'inteiramente' feliz!", disse Priscila."Meu amooooooor, eu queria comemorar todos os dias a sua vida! Que delícia estar com você, viver com você, amar você! Eu te desejo o mundo! Que sua vida seja doce, leve e grudada na minha. Que seu coração gigante transborde mais e mais… te amo", declarou a atriz.Priscila presenteou o amado com uma cueca personalizada com duas imagens suas. "Um dos presentes que dei pra ele!Obrigada a cada um que fez oarte do parabéns de ontem! Vocês brilharam demais! Me desculpe quem de última hora não consegui chamar. Me chama no WhatsApp e me xinga lá!", finalizou.O casal assumiu o namoro em julho de 2023, seis meses depois do fim do casamento do humorista com Nataly Mega, com quem ele estava há cinco anos.