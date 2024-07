Aline Wirley e Igor Rickli mostram rosto dos filhos adotivos pela primeira vez - Reprodução / Revista Crescer

Publicado 01/07/2024 20:20

Rio - Aline Wirley e Igor Rickli mostraram pela primeira vez o rosto dos filhos Fátima, 10, e Will, 7, adotados recentemente por eles. Nesta segunda-feira (1°), o casal compartilhou um ensaio fotográfico que fizeram para a revista Crescer e surgiram sorridentes ao lado dos jovens e também do primogênito Antonio, 10.

Nas redes sociais, famosos como Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso, Leandra Leal e Jeniffer Nascimento parabenizaram o casal pelo aumento da família e exaltaram o momento.Em junho deste ano, os artistas celebraram o fim do processo de adoção das duas crianças crianças "A gente está tão feliz, meu Deus. Acabou, finalizou o processo das criancas. Chegaram as certidões dos nossos filhotes e agora eles são no papel Fátima Cristóforo e Will Cristóforo", disseram eles na rede social.