Marciele Albuquerque comemora vitória do Caprichoso Reprodução / Instagram

Publicado 01/07/2024 18:27

Rio - Campeã do Festival de Parintins de 2024, a cunhã-poranga Marciele Albuquerque usou as redes sociais para comemorar o tricampeonato , nesta segunda-feira (1º). No Instagram, ela publicou alguns registros de sua participação na festa.

"Um dia a mais e o Sol voltará a triunfar! A triunfar, a triunfar! Tricampeão. Boi Caprichoso", escreveu ela na legenda do post, que logo foi inundado por uma onda azul de felicitações. Entre famosos e anônimos, internautas comemoraram com a cunhã-poranga.

"Somos tricampeãs, minha cunhã! Te amo!", escreveu a ex-'BBB' e apresentadora Vivian Amorim. "Você é perfeita! Mais um ano de dedicação, mais um ano que você se entregou de corpo e alma! A nação azulada te ama! Obrigada!", agradeceu um perfil. "Você foi incrível, minha cunhã", elogiou outro. "Impecável, inigualável, parabéns minha cunhã, a maior", escreveu mais um.

No Instagram a ex-'BBB' Isabelle Nogueira, cunhã-poranga do boi Garantido, lamentou a derrota . "Nada diminui o meu orgulho em ser encarnada, pele vermelha e Perreché! Boi Garantido és sinônimo de tradição porém, também, de superação", escreveu ela.

A apuração aconteceu nesta segunda, no Bumbódromo. O Caprichoso saiu na frente com as notas da primeira noite de apresentações, chegou a empatar com o Garantido nas notas da segunda noite, mas se tornou vencedor por um décimo de diferença, com 1.259,3 pontos após a apuração do terceiro dia do espetáculo.