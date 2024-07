Isabelle Nogueira lamenta derrota do Boi Garantido no Festival de Parintins - Reprodução

Publicado 01/07/2024 18:09

Rio - Isabelle Nogueira lamentou, nesta segunda-feira (1º), a derrota do Boi Garantido , no qual é cunhã-poranga, no Festival de Parintis. Em seu story do Instagram, a ex-BBB falou sobre a vitória do Caprichoso e contou como está se sentindo.

"Gente, infelizmente nosso Boi não ganhou, vocês viram aí, com a diferença de um décimo, mas a gente está aqui com o coração...realmente fica aflita, fica um pouco tristinha, fica. Mas a gente vai se arrumar, vai se animar e vamos lá para o curral", disse.

Isabelle ainda publicou um longo texto falando sobre a derrota e agradeceu aos envolvidos na apresentação. "Meu Amor, Boi Garantido, meu brinquedo de criança, eterno campeão, luz na multidão. Nada diminui o meu orgulho em ser encarnada, pele vermelha e Perreché! Boi Garantido és sinônimo de tradição porém, também, de superação", afirmou.

"Agradeço e parabenizo todos os envolvidos nesse espetáculo. Artesãos, pintores, soldadores, alegoristas, diretores, coreógrafos, dançarinos, músicos e PRINCIPALMENTE a minha apaixonada Galera encarnada. Que vibra e emana das arquibancadas. Os meus 10 não são apenas meus, são nossos! Pois eu sou uma gota nesse oceano! Em breve nos reencontraremos", ressaltou.

A apuração aconteceu nesta segunda, no Bumbódromo. O Caprichoso saiu na frente com as notas da primeira noite de apresentações, chegou a empatar com o Garantido nas notas da segunda noite, mas se tornou vencedor com 1.259,3 pontos após a apuração do terceiro dia do espetáculo.