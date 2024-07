Priscilla canta com Pabllo Vittar em estreia de nova turnê

Rio - Priscilla estreou o novo show da turnê, "Priscilla - A Experiência", no Tokio Marine Hall, na Zona Sul de São Paulo, neste domingo (30). A cantora recebeu Pabllo Vittar no palco para uma participação pra lá de especial e levou o público à loucura. As duas cantaram a música "10/10" e "São Amores" e dançaram muito.

Outro artista que participou do espetáculo foi Leandrinho, vocalista do Bonde do Tigrão. Músicas como "Doce Veneno", "Fora da Lei", "Fã Incubado", "Elemento X", "La Reina", "Gente", "Liberdade", "Sem Querer", "Tanto Faz" e "Unicórnios" fizeram parte do setlist do show.

"A turnê é uma extensão do álbum de estúdio. A ideia sempre foi construir um disco que fosse para o palco sem muita alteração. Sempre tive vontade de ter um projeto de estúdio que representasse a força, a energia, o nível de performance que eu tenho nos palcos, então ele foi pensado assim. Será também a oportunidade de trazer experiências imersivas e sensoriais, de várias formas, inclusive com os visuais. Os fãs vão conseguir experimentar as músicas de um jeito diferente, interativo", diz Priscilla.

"Também tem um diferencial em nível de estrutura. É a primeira vez que eu tenho outros integrantes, além dos músicos, no palco, que são os D-AMANTS. Eles já estiveram nos meus videoclipes e agora estão no palco comigo, não só dançando, mas tendo vários outros papéis", completa a artista.





