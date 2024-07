Filhas de Mônica Martelli e Ingrid Guimarães embarcam para intercâmbio - Reprodução / Instagram

Filhas de Mônica Martelli e Ingrid Guimarães embarcam para intercâmbioReprodução / Instagram

Publicado 01/07/2024 21:02 | Atualizado 01/07/2024 21:03

Rio - Mônica Martelli e Ingrid Guimarães compartilharam fotos nas redes sociais se despedindo das filhas no aeroporto, nesta segunda-feira (1°). As jovens Clara e Julia, de 14 anos, vão fazer um intercâmbio de duas semanas.

Nas imagens, as adolescentes aparecem de forma inusitadas, escondendo os rostos. "E as nossas filhas adolescentes, que são melhores amigas e não gostam de aparecer em fotos (como vocês podem perceber), estão indo viajar para estudar por duas semanas, mas a gente encara como se fossem morar fora do país por dois anos. Vamos sentir muitas saudades!", escreveram as artistas em um post em conjunto."Mas daqui a pouco vamos buscá-las e então começaremos mais uma aventura de férias nós 4 (uma espécie de laboratório para um certo filme aí)", concluíramClara é filha de Ingrid com o artista plástico René Machado, com quem é casada desde 2006. Já Julia é fruto do relacionamento de Mônica com o produtor musical Jerry Marques, de quem se separou em 2012.