Publicado 01/07/2024 19:25

Rio - Lexa utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (1º), para celebrar o aniversário de sua irmã, Wenny Isa. Em seu Instagram, a cantora publicou um longo texto se declarando para a pequena, que está completando 15 anos e relembrou momentos especiais das duas.

"Hoje é o aniversário de 15 anos do amor da minha vida, da minha irmã e afilhada, Wenny Isa. Ela é amorosa, inteligente, MUITO talentosa, esforçada e absurdamente LINDA! Ela canta, dança, atua e o que mais ela quiser eu sei que ela conseguirá. A primeira palavra dela quando ainda era um bebê foi 'Léa', meu nome verdadeiro, ela andou pela primeira vez comigo e eu fazia ela de boneca", afirmou.

"De todas as pessoas do mundo você foi a que mais me fez chorar de orgulho. Que seu caminho seja lindo, sou sua fã e eterna admiradora. Eu desejo pra você muito mais do que eu já pude sonhar pra mim. Amo ser sua irmã mais velha e amo você de todo o meu coração. Minha dádiva! Amanhã será a sua festa e estamos ansiosos pra te ver mais uma vez brilhar. Parabéns, meu amor", disse.

Nos comentários, famosos e anônimos mandaram recados para Wenny. "Aniversário da minha filha linda", brincou Pocah. "Lindas", ressaltou Lucy Alves. "Ela está belíssima, também tem a quem puxar né?", relatou uma seguidora. "Ela cresceu tão rápido, meu Deus. Parabéns, princesa, que você seja muito feliz e alcance todos os seus sonhos. Feliz aniversário", declarou outra.



