Giovanna Ewbank desabafa sobre exaustão - Reprodução

Publicado 01/07/2024 16:06

Rio - Giovanna Ewbank utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (1º), para desabafar sobre exaustão. Em seu Instagram, a apresentadora publicou uma série de fotos seguidas de um texto refletindo sobre o mês de junho e suas demandas e aproveitou para falar sobre amor-próprio.

"Olha! Julho começou tumultuado, tudo meio estranho, parece que vivi uma vida só no mês de junho, muita coisa! Mas aí as coisas vão se ajeitando, a gente vai percebendo que tudo tem sua hora, finais, começos e recomeços…tudo tem um porquê", afirmou.

Em seguida, Giovanna complementou: "E o que fica são as coisas boas, a família, o amor próprio… Eu tenho olhado pra mim com mais carinho e tenho tido mto orgulho da mulher que me tornei e do que tenho construído. Continuo correndo atrás do que me faz feliz e mesmo com tantas demandas e sem tempo pra nada, uma coisa continua igual, eu sigo uma baita de uma gostosa (risos). Isso foi só pra descontrair a papo profundo de mulher exausta do século XXI, tá? (risos)", brincou.

Apesar do desabafo, a beleza da apresentadora chamou a atenção dos internautas. "Meu Deus, deusa", disse Hanna Khalil. "Você é gata com força", ressaltou Mari Gonzalez. Esse teu cabelo... você deveria ter nascido assim. Deu um up absurdo", afirmou uma seguidora.

