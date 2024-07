Gretchen posa de biquíni em praia na França - Reprodução / Instagram

Gretchen posa de biquíni em praia na FrançaReprodução / Instagram

Publicado 01/07/2024 11:48

Rio - Gretchen, de 65 anos, começou a semana aproveitando sua viagem para França. A cantora registrou alguns momentos ao lado do marido, Esdras, de 52, em uma praia em Menton, na França. Em diversas publicações feitas nas redes, nesta segunda-feira (1), os dois posaram para fotos e mostraram algumas curiosidades do local.



"Que essa semana seja incrível. Direto de Menton, no Sul da França. Férias com os filhos que moram aqui", escreveu a artista na legenda da foto em que aparece de biquíni na cadeira de praia.