Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli Reprodução / Instagram

Rio - Ticiane Pinheiro abriu um caixinha de perguntas no Stories do Instagram e tirou algumas dúvidas dos seus seguidores, nesta segunda-feira (1°). A apresentadora falou sobre seu relacionamento com Cesar Tralli e revelou como faz para se manter próximo do marido com uma rotina tão agitada.

A agenda do casal é cheia de compromissos, Ticiane tem um programa ao vivo na Record TV. Já Tralli trabalha quase o dia inteiro na Globo para o Jornal Hoje e também na GloboNews.



A apresentadora falou sobre conseguirem se falarem durante o dia e dividir alguns momentos. "Sim, tomamos café da manhã sempre juntos e jantamos juntos. Às vezes até treinamos juntos, entre uma gravação e outra ou à noite", contou ela.



O casal tem uma filha, Manuella, de 5 anos. Ticiane também teve Rafaella Justus, de 14, fruto do seu antigo casamento com Roberto Justus.