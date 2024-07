Sthefany Brito exibe barriguinha de grávida - Reprodução / Instagram

Publicado 01/07/2024 21:53 | Atualizado 01/07/2024 21:56

Rio - Sthefany Brito abriu um álbum de fotos do mês de junho, nesta segunda-feira (1°). Nos cliques, a atriz, que está à espera do segundo filho, Vicenzo, exibiu a barriguinha de grávida e mostrou o rosto do filho na ultrassonografia.

fotogaleria

"Dump de Junho… Fiquei mais velha, mais barriguda e mais feliz! Cada mês que passa a ansiedade aumenta porque estamos cada vez mais pertinho de conhecer nosso pacotinho de amor, nosso neném bochechudo, nosso Vicenzo!", escreveu ela na legenda da publicação.



Nos comentários, internautas apontaram que o bebê parece com o Kayky Brito, o irmão mais velho da artista. "A cara do titio Kayky", afirmou uma fã. "Outro mini Kayky Brito na barriga. Pela ultra já dá pra ver. Tá linda!", enalteceu outra. "Ahhh, muito amor!!", disse mais uma. "Que família linda e que nome mais lindo", elogiou a seguidora.



O bebê é o segundo filho de Sthefany com o empresário Igor Rachkovsky, já que os dois também são pais de Antonio Enrico.