Chay Suede tasca um beijo na mulher Laura NeivaReprodução / Instagram

Publicado 01/07/2024 11:41

Rio - Chay Suede compartilhou alguns momentos com a família e amigos na comemoração do seu aniversário. O ator, que vai estrelar a próxima novela das nove da TV Globo, "Mania de Você", completou 32 anos, no último domingo (30).

Nas fotos, Chay aparece na companhia da mulher, Laura Neiva, com quem está há 10 anos e tem dois filhos, Maria, de 4 anos, e José, de 2, e esperam o terceiro. Nas fotos, Chay aparece na companhia da mulher, Laura Neiva, com quem está há 10 anos e tem dois filhos, Maria, de 4 anos, e José, de 2, e esperam o terceiro. O casal anunciou a gravidez em maio . Além disso, a sequência de imagens mostram uma troca de olhares apaixonados entre os dois e um beijão de Chay na amada.

Em outro momento, ele segurava uma bebida com uma vela tipo "vulcão", que dá o efeito de que a garrafa "pisca", e chegou até a soltar a voz em alguns momentos. A festa tinha também um touro mecânico, e os convidados estavam vestidos a caráter.