Mari Gonzales e Pipo Marques - Vitor Santos / Agnews

Publicado 01/07/2024 10:24

Rio - Mari Gonzalez marcou presença no show do namorado, Pipo Marques, no São João da Bahia, realizado no Parque de Exposições de Salvador, na noite deste domingo (30). No local, os dois trocaram vários beijinhos. Em cima do palco, a influenciadora digital e ex-BBB cantou e dançou muito durante a apresentação do amado e do irmão dele, Rafa Marques.

DIA, Em entrevista recente ao Pipo, que é filho do cantor Bell Marques, deu detalhes sobre a relação com Mari. "É uma pessoa encantadora, conheço ela há muitos anos, desde que ela morava em Salvador, inclusive ela até já chegou a participar de um clipe meu e do meu irmão uns 10 anos atrás. Nos reaproximamos há alguns meses e estamos vivendo uma fase muito boa, nos curtindo e nos aproximando cada vez mais".

O casal assumiu o relacionamento em junho deste ano durante uma viagem pela Europa. Desde então, eles compartilham alguns momentos juntinhos com os seguidores nas redes sociais.