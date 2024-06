Pipo Marques e Mari Gonzalez - Reprodução/Instagram

Pipo Marques e Mari GonzalezReprodução/Instagram

Publicado 13/06/2024 16:59 | Atualizado 13/06/2024 17:05

Rio - Após uma viagem pela Europa com Mari Gonzalez, 30 anos, Pipo Marques, 29, se sente mais à vontade para falar do relacionamento com a influenciadora e ex-BBB, e prefere ainda não 'rotular' como namoro. O filho do cantor Bell Marques - que também é músico e trabalha com o irmão, Rafa - deu detalhes e contou que ele e a baiana já se conhecem há bastante tempo.

"Mari é uma pessoa encantadora, conheço ela há muitos anos, desde que ela morava em Salvador, inclusive ela até já chegou a participar de um clipe meu e do meu irmão uns 10 anos atrás. Nos reaproximamos há alguns meses e estamos vivendo uma fase muito boa, nos curtindo e nos aproximando cada vez mais", disse.

Discreta, a influenciadora postou foto de um buquê de flores nos Stories, nesta quinta-feira (13), mas não marcou Pipo e fez mistério sobre o remetente do presente.

Em maio, Mari acompanhou Pipo em uma viagem em família para a acompanhar a turnê de Bell pela Europa e postou fotos em Portugal e Amsterdã nas redes sociais. "Eu já havia planejado essa viagem há algum tempo, pois iria acompanhar meu pai em uma turnê pela Europa, ela ir foi decidido bem depois, bem perto da viagem a medida que fomos nos conectando mais", explicou.

Família grude

Bell Marques e a mulher Ana Marques são casados há 43 anos e, ao lado dos filhos Pipo e Rafa formam uma família unida. Sempre que podem estão juntos em viagens e eventos.



"Nós somos mais que unidos, diria que somos grudados! (risos) Adoro estar com eles, nos respeitamos muito e os amo demais! Esse exemplo quero conseguir transmitir para meus futuros filhos quando chegar a hora", diz Pipo, que tem em seu pai, ex-líder do Chiclete com Banana, sua maior referência na música baiana.



"Com certeza meu pai foi o grande responsável por nós também ficarmos apaixonados pela música, é muito lindo de ver a sua história, sua música encanta e nos fez querer seguir o mesmo caminho. No início, ele não curtiu muito a ideia, ficou assustado e não incentivou, pois é uma profissão muito solitária e com sacrifícios certas vezes, como, por exemplo, ficar longe da família nas viagens constantes para fazer show", detalha.



No final de julho, Rafa & Pipo planejam um DVD durante o Fortal, uma das maiores micaretas do país que acontece em Fortaleza. "Vai ser incrível, sem sombra de dúvidas, a energia dessa festa é única!".



Além da música, pai e filhos são sócios em uma empresa de suplementos, que recebeu o nome de uma música de sucesso de Bell: "100%".



"O nosso estilo de vida saudável, o gosto por atividades físicas e a vitalidade e energia do meu pai foram pontos que nos fizeram ter vontade de entrar nesse meio. Percebi que as pessoas ficavam impressionadas como meu pai conseguia cantar durante tantas horas seguidas com tanta energia aos 72 anos - e é realmente impressionante.", explica.



Para cuidar da saúde, além da alimentação, Pipo faz musculação todos os dias e alguns treinos de corrida durante a semana, além de acompanhamento com uma nutricionista durante a semana, para garantir uma dieta balanceada e saudável.

"Não existe um padrão de quantas vezes corro na semana, depende muito da minha rotina de viagens, shows, reuniões, etc. Mas mesmo quando estou viajando gosto de me exercitar, me faz bem, melhora meu dia. Não sigo uma dieta rigorosa, minha tendência é emagrecer, então eu realmente preciso comer bastante para não perder massa magra, minha preocupação é a qualidade, não na quantidade", conclui.