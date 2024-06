Oruam e namorada Fernanda Valença - Reprodução / Instagram

Oruam e namorada Fernanda ValençaReprodução / Instagram

Publicado 13/06/2024 16:11

Rio - Nada de joias, flores ou chocolates: o rapper Oruam presentou contou para namorada Fernanda Valença, nesta quinta-feira (13), que o presente de dia dos namorados dela é um gato da raça selvagem Savannah F1, avaliado em R$ 120 mil, que será "entregue" no sábado.

Segundo o músico, o novo pet é irmão de "Malandrex", outro gato que o casal já é dono. Em vídeo, ele explicou para ela: "Mentira, Mauro (nome do cantor)? É outro Malandrex!", falou a namorada, surpresa. "É outro Malandrex! É irmão mesmo", explicou Oruam. "É da família?", questionou Fernanda. "Isso, irmão mesmo, é filho do pai dele".

O menino, filho do traficante condenado Marcinho VP , já publicou nas redes sociais diversas fotos e stories com Malandrex, animal de estimação que ele e a namorada já tem em casa, até mesmo dando uma patada no dono. Ele é um hibrido de gato doméstico e serval africano, felino que habita a savana do continente.