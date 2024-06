Juliana Paes mostra barriga falsa usada em Pedaço de Mim - Reprodução/Instagram

Publicado 13/06/2024 18:05

Rio - Juliana Paes surgiu com uma barriga falsa de grávida em foto dos bastidores de "Pedaço de Mim", série de melodrama da Netflix, que estreia de 5 de julho. A produção é protagonizada pela atriz e Vladimir Brichta, com direção artística de Maurício Farias e criação e roteiro de Angela Chaves.

"Fotos que fiz dos bastidores", contou ela na legenda das imagens postadas no Instagram, nesta quinta-feira (13).

A série terá 17 episódios e narra uma história de sonhos impactados por grandes reviravoltas, perdas e aprendizados. Juiana interpreta Liana, uma mulher que sonha em ser mãe eacaba tendo sua trajetória atravessada por momentos que afetam seu casamento com Tomás.



Após descobrir a infidelidade do marido, a noite de Liana acaba em uma relação não-consensual e em uma raridade científica, a superfecundação heteroparental: ela engravida de gêmeos de pais diferentes. Disposta a lutar para manter a situação em segredo, ela se vê em meio a uma confusão de sentimentos, sem saber se conseguirá amar igualmente as duas crianças e manter suas relações familiares da mesma forma.