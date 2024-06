Gkay - Reprodução / Instagram

GkayReprodução / Instagram

Publicado 13/06/2024 17:40 | Atualizado 13/06/2024 17:48

Rio - Gkay abriu um caixinha de perguntas para interagir com os fãs, nesta quinta-feira (13). Logo, a influenciadora foi questionada sobre a "Farofa da Gkay", comemoração do seu aniversário, que ficou conhecida pela grandiosidade e pelas polêmicas. De acordo com ela, este ano o evento será aberto para um público de 5 mil pessoas e terá vendas de ingressos.