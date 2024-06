Francesca Bridgerton, uma das oito personagens principais da série - Reprodução / Redes sociais

Ocupando o cargo de idealizadora e responsável pelo andamento da série, ela deu a declaração para o The Hollywood Reporter, veículo estrangeiro especializado em cinema: "Estamos trabalhando para tentar lançar as temporadas mais rapidamente, mas elas levam oito meses para serem filmadas e depois precisam ser editadas e depois dubladas para todos os idiomas".

"E escrever também leva muito tempo, então estamos em um ritmo de dois anos, estamos tentando acelerar, mas em algum lugar nessa faixa (de tempo)", continuou ela. Se a estreia do terceiro ano da trama contou até mesmo com baile funk no Theatro Municipal, o público brasileiro agora deverá ser paciente para uma nova ação promocional no país.