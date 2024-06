Mulher de Zé Vaqueiro mostra visita ao filho caçula na UTI - Reprodução

Mulher de Zé Vaqueiro mostra visita ao filho caçula na UTIReprodução

Publicado 13/06/2024 17:04

Rio - Ingra Soares, mulher de Zé Vaqueiro, utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (13), para mostrar sua visita ao filho caçula do casal, Arthur, na UTI. Em seu Instagram, a influenciadora compartilhou registros ao lado do pequeno e desabafou.

fotogaleria

"Eu conheço o dono da promessa", afirmou Ingra. Em seguida, ela fez um apelo: "Levanta, filho. Levanta". Arthur nasceu com uma má-formação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13. Ele estava há nove meses internado no hospital e havia ido para casa pela primeira vez desde que nasceu em maio deste ano, mas retornou para a UTI no dia seguinte , após uma parada cardíaca.