Isabeli Fontana revela experiência com extraterrestresReprodução / Youtube

Publicado 13/06/2024 15:31 | Atualizado 13/06/2024 15:33

Rio - Isabeli Fontana, de 40 anos, contou algumas de suas experiências extraterrestres. Durante entrevista ao podcast "Paranormal Experience", na quarta-feira (12), a modelo afirmou que teve uma doença curada pelos alienígenas, e revelou ter tido contato com naves espaciais.

Em "vigílias ufológicas de cura", que são curas ocasionadas por extraterrestres, Isabeli relatou experiências em rodas com médium e extraterrestres que "vêm para curar o que está acontecendo no seu corpo". "Sou muito sensível com o que acontece no meu corpo. Senti que entrou uma agulha no lado esquerdo do meu peito. Uma coisa que machucou um pouquinho, parecia uma agulha. Deu uma energizada absurda. Acredito que foram eles, [os extraterrestres]".