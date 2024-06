Nahim - Reprodução internet

Publicado 13/06/2024 13:04 | Atualizado 13/06/2024 13:37

Rio - O cantor Nahim, encontrado morto na manhã desta quinta-feira (13), em Taboão da Serra, São Paulo, teve seu auge nos anos 80 quando lançou sucessos como "Dá Coração" e "Melô do Tacka-Tacka".



Natural de Miguelópolis, interior de São Paulo, o artista começou a tocar ainda na infância, quando montou o primeiro grupo musical, chamado New Edition. Na década de 80, após ser descoberto pelo produtor Mister Sam, foi lançado como "Baby Face" e gravou hits como "Coração de Melão", "Bambo Mambo" e "Festa Maluca". Ele também teve destaque na TV da época, quando venceu o quadro "Qual É a Música?", do "Programa Silvio Santos", do SBT.



Vale lembrar que em 2017 Nahim participou do reality "A Fazenda", da Record. Cinco anos depois ele voltou a emissora ao lado de Andreia Andrade, sua mulher na época, integrando o elenco do "Power Couple Brasil".

Relembre sucessos do artista:

1 - Coração de Melão

2 - Melô do Tacka-Tacka

3 - Bambo Mambo



4 - Dá Coração