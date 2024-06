Vídeo mostra Glória Pires beijando uma das filhas, e atriz é criticada nas redes sociais - Reprodução / X

Publicado 13/06/2024 12:03 | Atualizado 13/06/2024 12:39

Rio - A atriz Gloria Pires vem recebendo diversas críticas nas redes sociais, após um vídeo viralizar nesta quinta-feira (13). Nas imagens, a artista aparece dando alguns selinhos em uma de suas filhas com Orlando Morais, Ana Morais.



"Eu estou há meia hora exatamente assim em estado de completo horror com esse video da Gloria Pires beijando a filha", escreveu um internauta. "Eu não posso acreditar no que vejo", comentou outro no X, antigo Twitter.