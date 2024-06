Anitta e Tatá Werneck vão juntas ao cinema - Reprodução do Instagram

Publicado 13/06/2024 11:37 | Atualizado 13/06/2024 11:41

Rio - Anitta, de 31 anos, assistiu antecipadamente ao filme "Divertida Mente 2", nesta quarta-feira (12), na companhia de Tata Werneck, de 40, dubladora da personagem Ansiedade na animação, que chega aos cinemas dia 20 de junho. A Poderosa levou alguns familiares para conferir o longa, assim como a atriz.

Em um vídeo publicado por Tatá no Instagram, a cantora diz que riu e chorou durante a exibição do filme. "Acabei de assistir o filme Divertida Mente 2'. Eu e minha família em uma sessão super especial. Tivemos a honra de ter a Ansiedade junto com a gente na sala. Eu chorei e ri ao mesmo tempo. Super emocionante. Vem assistir porque é para adulto, para criança, para todo mundo", disse Anitta.

Na mesma rede social, Tatá agradeceu a Poderosa. "Já fiz filme bom, filme ruim, e a Anitta sempre prestigia o cinema nacional. Ela é muito impressionante. Obviamente ‘Divertida Mente’ não é filme nacional, mas ela sempre vai ver todos os filmes, posta e divulga. Muito maravilhosa".