Ticiane Pinheiro comemora aniversário antecipado com amigas - Van Campos/ Agnews

Ticiane Pinheiro comemora aniversário antecipado com amigasVan Campos/ Agnews

Publicado 13/06/2024 20:23

Rio - Ticiane Pinheiro comemorou, nesta quinta-feira (13), seu aniversário antecipado em um restaurante de São Paulo. Em seu story do Instagram, a apresentadora, que completa 48 anos no domingo (16), mostrou registros do evento que contou com a presença apenas de amigas.

fotogaleria

"Sumida hoje porque estou nos preparativos. Hoje vai ser minha festa de aniversário. Na verdade, é domingo meu aniversário, mas eu vou comemorar hoje com as minhas amigas (...) A partir de agora eu vou aparecer para vocês acompanharem essa festa, porque meu aniversário é um dos melhores dias do ano para mim", explicou Ticiane enquanto se preparava antes de começar o evento.

Famosos como Vera Viel, Isabella Fiorentino, Maya Massafera e a mãe de Ticiane, Helô Pinheiro, fizeram questão de prestigiar a apresentadora.