Larissa Manoela surge de biquíni em novos cliques aproveitando praia no Rio - Reprodução / Instagram

Larissa Manoela surge de biquíni em novos cliques aproveitando praia no Rio Reprodução / Instagram

Publicado 13/06/2024 20:02

Rio - Larissa Manoela, de 23 anos, compartilhou com seus seguidores nas redes sociais, uma série de cliques de biquíni em uma praia do Rio, nesta quinta-feira (13). A atriz posou sorridente e exibindo as curvas.

fotogaleria

"Outono solar", escreveu ela na legenda da publicação.



Nos comentários, famosos e internautas elogiaram a beleza natural da artista. "Eeeeh outono lindo, hein", disse o marido André Luiz Frambach. "Gataa", elogiou Maisa Silva. "Uma grande gostosa", enalteceu Debora Ozório. "A barriguinha que eu queria ter", comentou a fã. "Tão perfeita que não parece de verdade", falou outra. "Outono solar", escreveu ela na legenda da publicação.Nos comentários, famosos e internautas elogiaram a beleza natural da artista. "Eeeeh outono lindo, hein", disse o marido André Luiz Frambach. "Gataa", elogiou Maisa Silva. "Uma grande gostosa", enalteceu Debora Ozório. "A barriguinha que eu queria ter", comentou a fã. "Tão perfeita que não parece de verdade", falou outra.